Apple a publié un article sur son site Web célébrant les 40 ans du campus de Cork en Irlande.

L’histoire d’Apple en Irlande a commencé en 1980 avec une seule usine de fabrication et 60 employés. Aujourd’hui, l’Irlande compte plus de 6000 employés Apple et un grand campus dans la ville de Cork.

À l’occasion du 40e anniversaire de la présence d’Apple en Irlande, l’usine de fabrication d’origine s’est agrandie et comprend désormais AppleCare, les opérations, la logistique et une variété d’autres équipes composées d’employés représentant plus de 90 nationalités différentes. Cork sert également de siège social européen d’Apple, aidant les clients à travers le continent et au-delà.

L’article comprend des entrevues avec le personnel, y compris certains employés qui travaillent sur le campus depuis plus de 30 ans. Apple met en évidence les initiatives des employés telles que l’Association du réseau de la diversité LGBTQ de Cork (DNA) et Cork Accessibility DNA qui doivent sortir dans les prochains mois pour « connecter les employés ayant des intérêts, des antécédents et des valeurs partagés ».

En outre, l’article met en évidence le programme Giving, qui a soutenu plus de 400 organisations caritatives opérant en Irlande. Pour chaque heure de bénévolat d’un employé de Cork, Apple ajoute un don en espèces au même organisme de bienfaisance. En 2020, 43% de tous les employés de Cork ont ​​participé à des activités bénévoles.

L’article mentionne également les efforts sur la responsabilité environnementale. Le campus de Cork, comme toutes les installations Apple, fonctionne à 100% d’énergie propre, dispose de plus de 200 panneaux solaires et d’eau de pluie collectée sur le toit pour fournir les toilettes sur le campus.