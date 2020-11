Adobe a annoncé la sortie de Photoshop Beta pour Apple Silicon, ouvrant la voie à une compatibilité totale avec les Mac équipés d’un processeur M1.

Voici la déclaration d’Adobe :

« Nous sommes ravis d’annoncer la première version bêta de Photoshop fonctionnant en natif sur du matériel ‌Apple Silicon ‌!

Cette première version de Photoshop pour ‌Apple Silicon‌ offre de nombreuses fonctionnalités de base de Photoshop sur lesquelles vous comptez pour vos besoins d’édition quotidiens, et nous ajouterons d’autres fonctionnalités dans les semaines à venir. N’oubliez pas que le logiciel bêta n’est pas encore officiellement pris en charge par Adobe, mais nous voulons avoir de vos nouvelles et c’est ici que vous nous faites savoir comment il fonctionne. »

La version bêta d’Adobe Photoshop pour Apple Silicon a cependant quelques limitations. Adobe fait savoir que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles et que d’autres peuvent connaître des performances plus lentes. De plus, Photoshop en émulation sur Rosetta 2 n’est pas officiellement pris en charge par Adobe. De fait, si vous utilisez cette application en tant que professionnel, il n’est pas encore recommandé de l’utiliser sur un Mac Silicon.