A3: STILL ALIVE, le nouveau MMORPG de Netmarble Corporation, arrive enfin sur l’App Store pour vous entraîner dans un univers fantastique et sombre à découvrir.

A3: STILL ALIVE incarne les principes d’un vrai MMORPG, avec un vaste monde de jeu et des personnages personnalisables. Vous pouvez choisir entre les 5 classes différentes d’assistant, de templier, de berserker, d’archer et d’assassin qui peuvent évidemment être améliorées avec la progression dans le jeu et personnalisées avec une large sélection d’équipements. Le jeu propose un large éventail de modes multijoueurs, y compris un mode Battle Royale et Dark Presence (une sorte de match à mort en équipe), mais vous pouvez également créer votre propre guilde pour affronter les guildes adverses et gagner en domination sur le territoire.

En bref, le jeu propose de nombreux contenus accessibles gratuitement, mais via les achats intégrés. Il est compatible iPhone, iPad et iPod Touch tant que vous disposez d’un appareil compatible avec minimum iOS 9 ou une version ultérieure. Êtes-vous prêt à vous immerger dans une terre sombre aux mille embûches?

A3: STILL ALIVE est disponible gratuitement sur l’App Store.