Microsoft Authenticator, l’un des outils les plus utilisés pour générer des codes OTP à utiliser dans l’authentification à deux facteurs, pourrait bientôt vous aider à gérer vos mots de passe.

Le marché des gestionnaires de mots de passe est désormais très vaste mais celui de Microsoft, avec une base d’utilisateurs déjà solide, pourrait certainement devenir une solution valable. L’indiscrétion vient du blog espagnol Microsofters, qui rapporte cette fonctionnalité après avoir analysé une version bêta de Microsoft Authenticator.

Cela signifie que la nouvelle fonctionnalité pourrait être disponible très prochainement, faisant ainsi d’Authenticator une application beaucoup plus complète et fonctionnelle. Vous pouvez déjà essayer d’activer Authenticator pour remplir automatiquement les mots de passe sur iOS, une fonctionnalité qui est actuellement bloquée avec la mention « Coming Soon ».

Il sera donc possible, comme d’autres gestionnaires de mots de passe, de remplacer Authenticator par le trousseau iCloud pour la saisie automatique du mot de passe. Il reste à voir si la fonction aura un coût annuel ou sera offerte gratuitement par Microsoft. Attendons la sortie officielle pour en apprendre davantage sur les projets de Microsoft concernant cette nouvelle fonction.