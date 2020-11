Darkroom, l’application de retouche photo populaire pour iPhone et iPad, est désormais disponible pour les Mac, Intel et ceux équipés de la puce M1.

Darkroom pour Mac est une application universelle, avec un support complet pour macOS Big Sur et les nouveaux Mac avec des puces M1, sans oublier ceux avec des puces Intel à bord. Dans un article de blog, le co-fondateur de Darkroom, Majd Taby, a déclaré :

« Avec cette mise à jour, Darkroom offre désormais un flux de travail puissant et complet pour les photographes, du montage en déplacement au Mac à la maison.

Tout est mis à jour pour refléter la nouvelle esthétique de macOS Big Sur avec des composants natifs comme la nouvelle barre latérale translucide et de nouvelles barres d’outils. Nous avons également optimisé toutes les interactions pour la saisie de la souris, du trackpad et du clavier, sans négliger aucun détail.

De nombreuses applications de retouche photo sur Mac proviennent d’une époque révolue où les images vivent dans des dossiers du système de fichiers et nécessitent un manuel d’utilisation. Adobe appelle cette version de Lightroom « Classique ». Les photographes mobiles, cependant, ont des bibliothèques qui vivent dans le cloud et ont besoin d’un accès rapide, efficace et sécurisé à leurs photos. Darkroom sur Mac combine la puissance des applications de retouche photo classiques avec la facilité d’utilisation et la commodité de la photothèque iCloud. »

Vous pouvez télécharger Darkroom depuis le Mac App Store. Darkroom+ est disponible sous forme d’abonnement intégré à l’application pour déverrouiller toutes les fonctionnalités qui seront également accessibles sur iPhone, iPad et Mac.