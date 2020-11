Comme la nouvelle puce M1 d’Apple est conçue sur ARM, les applications créées pour l’architecture x86 d’Intel devront fonctionner via l’outil d’émulation Rosetta 2 intégré aux Mac Apple Silicon. Ce processus peut prendre un certain temps lors du premier lancement.

Microsoft, par exemple, fait savoir à ses utilisateurs que lorsqu’ils lancent l’une de ses applications sur Mac Apple Silicon, les icônes rebondissent sur le dock pendant environ 20 secondes à la fin du processus d’émulation Rosetta 2. L’attente n’a lieu qu’au premier lancement de l’application, tandis que les suivantes seront pratiquement instantanées.

Apple reconnaît également cette possibilité dans la documentation proposée aux développeurs, déclarant que « le processus d’émulation Rosetta 2 peut prendre du temps » et que « les utilisateurs peuvent percevoir que les applications émulées démarrent plus lentement au premier lancement » :

« Si un exécutable ne contient que des instructions Intel, macOS lance automatiquement Rosetta et démarre le processus d’émulation. À la fin de la traduction, le système démarre l’exécutable traduit au lieu de l’original. Cependant, le processus de traduction prend du temps, de sorte que les utilisateurs peuvent avoir l’impression que les applications traduites démarrent ou s’exécutent plus lentement. Pour éviter ce processus d’émulation, les développeurs peuvent créer un binaire universel pour leurs applications, leur permettant de s’exécuter de manière native sur les Mac Apple Silicon et Intel avec un seul fichier exécutable. »

Plusieurs développeurs (dont Microsoft) ont déjà confirmé que des versions universelles de leurs applications seront bientôt disponibles.