Beats a lancé un nouveau court métrage, You Love Me, sur Apple Music dont le but est de célébrer la joie et la résilience des noirs.

Beats présente ce projet comme ceci :

« « Vous aimez la culture noire, mais est-ce que vous m’aimez ? »

Ce film décompose la question.

Ceux qui ont touché cette culture ont vu le monde aimer activement leur art ou leurs réalisations sportives, mais ils ont également vu un monde opprimer continuellement la communauté noire dans son ensemble. Beats a travaillé dans le but d’inspirer la jeunesse noire en mettant en valeur la beauté quotidienne et la diversité de leur culture. »

Plusieurs célébrités et athlètes participent à la nouvelle campagne :

Réalisé par Melina Matsoukas (Queen & Slim; Master of None; Insecure)

Produit par Solange Knowles, lauréate d’un Grammy Award

Narré par l’artiste indépendant Tobe Nwigwe (Try Jesus; I Need You To)

Mettant en vedette : Naomi Osaka, Bubba Wallace, Lil Baby, la militante Janaya Future Khan

La nouvelle playlist « You Love Me » est également disponible sur Apple Music, avec une collection d’artistes qui « disent la vérité au pouvoir ».