Comme annoncé début octobre, The Pathless, le nouveau jeu d’Annapurna Interactive, vient de débarquer sur Apple Arcade.

Conçu par l’équipe du jeu primé ABZÛ, The Pathless invite le joueur à incarner Hunter, chasseur et maître archer. Vous ferez face à un sort des ténèbres qui menace le monde, sur une île mystique. Votre objectif est d’empêcher une malédiction de s’emparer du monde. Vous devrez établir une connexion avec un aigle pour chasser les mauvais esprits. Mais attention de ne pas devenir la proie vous-même. Les joueurs exploreront des forêts brumeuses pleines de secrets, résoudront des énigmes dans des ruines antiques et seront testés dans des batailles épiques.

« Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse. »

The Pathless est disponible gratuitement sur Apple Arcade.