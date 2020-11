Aujourd’hui, Instagram lève le voile sur la nouvelle interface de la page d’accueil en mettant Reels et Shop au coeur des interactions. Ces deniers sont mis en avant grâce à deux nouveaux onglets dédiés à ces fonctionnalités.

Face à la situation actuelle liée au reconfinement, il est plus que jamais nécessaire de proposer d’accéder rapidement à des contenus à la fois divertissant, et adapté aux centres d’intérêts des utilisateurs. Avec ces changements, Instagram a également voulu soutenir les entreprises qui luttent pour maintenir leur activité. C’est pour cela que la société a choisi de donner une place centrale à Reels et Shop, et cela directement dès la page d’accueil.

Le divertissement à portée de main

Véritable scène mondiale, Reels (format de vidéos courtes jusqu’à 30 secondes) a été déployée en août dernier à travers le monde. Avec ces vidéos créatives, tous les utilisateurs peuvent exprimer leur talent librement dans de courtes capsules et ainsi offrir aux membres de leur communauté une échappatoire à la réalité, en leur permettant de profiter de contenus humoristiques, sportifs (football freestyle / danse) et artistiques le temps de quelques instants.

Soutenir les entreprises et rendre les passions plus accessibles

Depuis de nombreuses années, Instagram s’engage à accompagner les entreprises dans leur croissance en introduisant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. L’année 2020 les a d’ailleurs contraintes à accélérer leur transition numérique. C’est pour les soutenir dans cette période difficile que la plateforme leur offre la possibilité de donner encore plus de visibilité à leurs produits, grâce à un nouvel onglet dédié au Shopping. En plus de découvrir facilement de nombreuses marques et produits, l’onglet Shop permettra également aux utilisateurs d’être inspirés par les créateurs qu’ils aiment grâce à des recommandations personnalisées.

« Nous ne prenons pas ces changements à la légère – nous n’avons pas mis à jour l’écran d’accueil d’Instagram de manière importante depuis un certain temps. Mais la façon dont les gens créent et apprécient la culture/ le contenu divertissant a changé. Le plus grand risque pour Instagram n’est pas que nous changions trop vite, mais que nous ne changions pas et que notre plateforme ne soit plus pertinente pour nos utilisateurs. Nous sommes enthousiastes à l’idée de dévoiler cette nouvelle interface et nous pensons qu’il s’agit d’une évolution nécessaire, tout en restant fidèles à notre valeur fondamentale de simplicité. Nous continuerons à écouter vos commentaires afin de pouvoir continuer à améliorer Instagram pour vous. » – Adam Mosseri, CEO d’Instagram