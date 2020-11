Histoire d’encourager ses employés américains, Apple a décidé de leur offrir une prime quotidienne de 500 $ s’ils retournent travailler en Chine. Cette prime est liée au fait qu’ils étaient revenus aux États-Unis après les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Apple tente d’inciter les employés avec des primes très intéressantes, dans le but de ramener ceux qui y travaillaient avant la pandémie en Chine.

C’est a ces employés américains que revient la décision de retourner en Asie ou de suivre leurs projets en télétravail. Le retour en Chine signifie une reprise des visites dans les usines où sont assemblés les produits Apple. Ces derniers mois, ces visites ont presque disparu. Seulement, Apple veut désormais reprendre ses activités car la situation de COVID en Chine semble presque complètement résolue (moins de 50 cas par jour).

Le géant californien demande aux employés de rester en Chine pendant au moins 6 semaines. Auparavant, le personnel pouvait effectuer plusieurs voyages de 10 jours, mais il doit maintenant rester plus longtemps car les deux premières semaines doivent être mises en quarantaine.

Entre autres choses, la réglementation en Chine prévoit non seulement une quarantaine obligatoire, mais également d’autres restrictions. Après avoir effectué un premier bilan de santé à l’aéroport, les employés d’Apple se rendent dans un hôtel choisi par les autorités sanitaires locales et doivent y rester quinze jours. Non seulement il n’est pas possible de quitter cet hôtel économique, mais les personnes en quarantaine ne peuvent pas recevoir de nourriture du restaurant ni demander un service de blanchisserie.

Pendant ces deux semaines, les employés d’Apple mangent du ragoût d’agneau fourni par China Eastern Airlines et lavent leurs vêtements dans la baignoire de leur chambre.

C’est seulement après cette mise en quarantaine qu’ils peuvent déménager dans des hôtels plus haut de gamme. Le personnel serait logé dans les hôtels Marriott et Park Hyatt, comme avant la pandémie.