Depuis le lancement de la première puce A4 maison d’Apple, Cupertino a considérablement augmenté les performances de ses puces ARM d’année en année. Est-ce que ce sera la même chose avec la nouvelle série M ?

Avant toute chose, il est difficile de se faire une réelle idée sur ces nouveaux Mac M1, tant que nous ne les avons pas entre nos mains. Selon les propos d’Apple tenus hier soir, la nouvelle puce M1 est vraiment très performante à tous les niveaux. Certes, compte tenu de la présence des ventilateurs, le Mac Mini et le MacBook Pro 13 offriront des performances supérieures au MacBook Air.

Pour l’heure, on peut déjà Selon les derniers benchmarks de la nouvelle puce A14 Bionic 5nm introduite par Apple dans l’iPad Air 2020 et plus récemment dans l’iPhone 12. La puce A14 dispose de 6 cœurs de processeur, deux de faible consommation et quatre plus performants, 4 cœurs GPU. Néanmoins, les performances de la puissance de calcul brute surpassent tous les processeurs de bureau largement utilisés, à l’exception de l’AMD Ryzen 9 5950X.

Ce sont des résultats surprenants, d’autant plus que la carte mère des appareils sur lesquels l’A14 est placé ne consomme que 5W. Le processeur le plus performant du classement, en revanche, consomme à lui seul 49W.

Ce sont plutôt les performances comparées en single core :

Si l’on considère que la puce M1 est spécifiquement conçue pour déplacer un Mac, considérant également qu’elle devrait consommer plus que les 5W de l’A14, les résultats pourraient laisser beaucoup sans voix.

Et c’est tout ? Bien sûr que non. Il vaut la peine d’analyser les progrès réalisés par Apple avec la série « A ». Si l’on compare les progrès réalisés par Apple au fil des ans à ceux d’Intel, on peut comprendre comment, de manière exponentielle, les possibilités qu’ont en peu de temps les puces de la série M de vaincre tous les concurrents sont non seulement probables, mais très concrètes. Cependant, il faut dire qu’au fil du temps, les puces d’Apple se sont beaucoup améliorées grâce aux processus de production qui ont permis d’augmenter les performances face à une consommation toujours plus faible. Le premier changement de génération sérieux pour le processeur M1 viendra probablement avec la transition vers le processus de production 3 nm.

Nous sommes très curieux de tester les nouveaux Mac avec des puces M1, comprendre les différences en analysant non seulement les performances, mais aussi et surtout la consommation. Si la puissance de calcul du CPU est très prometteuse, une analyse minutieuse sera nécessaire pour évaluer à quel point elle peut être supérieure ou inférieure par rapport aux cartes graphiques dédiées.