L’analyste Ming-Chi Kuo a réitéré que le prochain iPhone SE ne sera pas lancé au moins avant la seconde moitié de 2021.

Dans une note envoyée aux investisseurs, Ming-Chi Kuo a atténué les attentes d’un nouvel iPhone SE 3 début 2021. Le nouveau smartphone d’entrée de gamme d’Apple ne devrait en fait faire ses débuts qu’au second semestre, mais pour le moment nous ne savons pas à quoi nous attendre.

Cet futur iPhone SE 3 pourrait en fait être similaire au modèle actuel, ou se présenter dans une sorte de version « Plus » avec un écran plus grand. Il ne faut pas non plus exclure que la puce A14 Bionic soit également de la partie.

Par conséquent, sa présentation pourrait avoir lieu en même temps que l’iPhone 13 en septembre 2021. Alternativement, Apple pourrait se limiter à un simple communiqué de presse de lancement au cours de l’été.