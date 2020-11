Mode Révision amélioré et nouveau thème

Le mode Révision d’Ulysses, introduit dans la version 20 publiée cet été, a été mis à jour et amélioré en tenant compte des retours des utilisateurs. Dans la nouvelle version, le mode Révision hérite d’une vue dédiée. Conçu pour permettre de se concentrer sur la révision, ce mode regroupe les annotations et commentaires de l’utilisateur, ainsi que les suggestions grammaticales et stylistiques d’Ulysses. Par ailleurs, les fonctionnalités non essentielles sont masquées, le thème de l’éditeur est atténué, et les annotations et suggestions sont mises en avant.

En conséquence, Ulysses 21 intègre un nouveau thème d’éditeur par défaut appelé D21, spécialement optimisé pour les tâches de révision. « C’est un thème clair, simple et classique aux tons monochromes. Les passages surlignés ou supprimés, par exemple, utilisent des couleurs couramment employées pour ce genre de tâche, par exemple du jaune et du rouge, en fonction de la palette du système », ajoute Marcus Fehn.