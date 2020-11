Selon les données du cabinet Parrot Analytics, le nombre de flux sur Apple TV+ est en augmentation grâce à plusieurs séries qui deviennent de plus en plus populaires aux États-Unis.

Dans les mois qui ont suivi son lancement, Apple TV‌+ a déçu le public, les critiques, du moins selon des données basées sur les médias sociaux, les évaluations des utilisateurs et le « piratage ». Cependant, de nouvelles recherches de Parrot Analytics montrent que la « deuxième vague » de programmes originaux du service de streaming d’Apple a été beaucoup plus populaire auprès du public que les titres disponibles au lancement.

Defending Jacob était la série originale la plus réussie d’Apple à ce jour. En moyenne, l’émission a été vue 29,5 fois plus que les autres séries aux États-Unis au cours de ses 60 premiers jours sur la plateforme. Le deuxième programme le plus demandé était Truth Be Told, suivi du Servant de M. Night Shyamalan. Notez qu’aucun des trois ne faisait partie des titres au lancement d’TV+.

En revanche, La comédie Ted Lasso ne se classe que neuvième, mais Parrot Analytics a noté que la série est rapidement en train de séduire les téléspectateurs. Contrairement à Defending Jacob, qui a immédiatement séduit le public, la demande pour Ted Lasso a été lente mais constante dans le temps grâce au bouche à oreille.

Dans l’ensemble, les données suggèrent que le service TV + gagne du terrain en tant que plate-forme de streaming malgré un démarrage plutôt lent. L’arrivée des deuxièmes saisons de ses programmes originaux ne fera que le rendre de plus en plus populaire.