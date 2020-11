Un an après la présentation officielle, nous avons enfin plus d’informations sur le lancement du jeu « Marvel Realm of Champion » sur iPhone et iPad.

Marvel Realm of Champions ne sera pas un simple jeu de combat. Il offrira des tonnes d’options et de défis en ligne. Ce nouveau MOBA aura également de nombreux personnages de l’univers Marvel de son côté. Et chacun d’eux devra défier les autres personnages avec leurs caractéristiques et armes uniques.

De plus, l’un des grands objectifs de ce jeu sera de débloquer de nouveaux équipements et ainsi de personnaliser complètement les héros que vous aurez choisis.

Le jeu sera disponible sur l’App Store à partir du 16 décembre, mais en attendant, il est possible de se préinscrire depuis le site officiel.