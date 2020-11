Apple a lancé 10 nouvelles playlists sur Apple Music destinées aux utilisateurs de la Génération Z, dont une qui comprend les titres devenus viraux sur des médias sociaux comme TikTok.

Les différentes playlists présentent des artistes et des chansons émergents, des sélections expérimentales ou des musiques adaptées à l’humeur, y compris, par exemple, celles pour trouver l’énergie pour quitter la maison ou pour se détendre. L’un des ajouts les plus intéressants, du moins d’un point de vue technologique, est la nouvelle playlist éditoriale « Viral Successes ». Bien qu’Apple ne mentionne pas spécifiquement TikTok, l’influence de cette application est tout à fait évidente.

Les mèmes et les tendances musicales de TikTok influencent aujourd’hui fortement ce que les jeunes utilisateurs écoutent. L’application a également prouvé depuis longtemps sa capacité à générer de nouveaux artistes et à amener à la fois les anciennes et les nouvelles chansons au sommet des classements en streaming sur Spotify et Apple Music. Dans la liste de lecture « Viral Hits », Apple ne rassemblera que toutes les chansons qui font le saut des canaux de médias sociaux au streaming musical.

« Les médias sociaux ont non seulement changé notre façon de communiquer, mais aussi ce que nous entendons et comment nous l’entendons. »

La mise à jour de la playlist « Viral Hits » n’aura pas de rendez-vous fixe, mais les éditeurs Apple Music la mettront à jour si nécessaire. Actuellement, il y a 98 chansons pour près de cinq heures d’écoute.

En plus de « Viral Hits », les autres nouvelles listes de lecture Apple Music sont les suivantes : Superbloom, Boost, L’avenir est à nous, Glow, Emo rap et indé, The Sound, Hit confirmés, Vague à l’âme, et Do Not disturb.

Apple affirme que les nouvelles playlists ont été créées spécifiquement pour les besoins des utilisateurs de la Génération Z, décrivant ces jeunes comme « des amateurs de technologie, de médias sociaux et de musique »