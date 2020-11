Apple poursuit son expansion lente mais régulière de la gamme de produits compatibles avec l’application TV. Aujourd’hui, le tour de la gamme Xbox est enfin arrivé.

Pour bénéficier de la nouvelle application TV, il faut avoir une Xbox One ou une Xbox Series X et Series S. Déjà le mois dernier, la firme de Redmond a annoncé un partenariat avec Apple précisément pour apporter ses services multimédia également sur les consoles de la société. Microsoft a en effet décidé de se concentrer fortement sur le secteur multimédia, offrant ainsi à ses utilisateurs tout le meilleur du streaming même via leur propre console.

Grâce à cette nouvelle application, il sera alors possible d’utiliser la Xbox pour tous les contenus Apple TV+ ainsi que les films ou contenus régulièrement achetés sur l’Apple Store. La sortie de l’homologue sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4 est également attendue dans les prochains jours, qui devrait arriver prochainement.