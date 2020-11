Bien que le lancement du chargeur MagSafe Duo n’ait pas encore de date de sortie officielle, elle semble vraiment proche maintenant.

L’appareil a en effet reçu officiellement l’approbation de la FCC américaine (Federal Communications Commission), un signal clair de sortie imminente. La documentation mentionne expressément un « Chargeur à deux bobines » avec l’identification A2458. Les documents présentés par Apple détaillent comment le nouvel appareil peut être utilisé pour alimenter simultanément l’iPhone et l’Apple Watch.

L’approbation FCC remonte à hier et ce ne devrait plus être qu’une question de jours pour qu’il soit officiellement mis en vente. Nous vous rappelons que le nouveau chargeur MagSafe Duo coûtera 149 € au public, auxquels s’ajoutera l’éventuel coût de l’alimentation non incluse dans le package.

Achèterez-vous le nouveau chargeur MagSafe Duo ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.