Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d’Amérique, prendra officiellement ses fonctions en janvier. Les analystes commencent à se demander quels vont être les changements à venir pour Apple et les autres géants de la technologie du pays.

Tim Cook et Apple ont eu une relation houleuse avec Donald Trump, faite de critiques de certaines décisions politiques comme celles sur l’immigration et les minorités, mais aussi de collaborations commerciales qui ont conduit à davantage d’investissements d’Apple aux États-Unis en échange de quelques allégements fiscaux.

Le nouveau président Joe Biden est l’exact opposé de Trump à bien des égards, mais qu’est-ce qui va changer pour Apple ?

The Information dit qu’une présidence Biden signifiera stabilité et prévisibilité après le chaos de quatre ans où de nouvelles décisions politiques pourraient être annoncées à tout moment via des tweets et où les demi-tours étaient une caractéristique constante :

« Pour les dirigeants du secteur de la technologie, il y a donc un fort espoir d’un retour à une formulation politique plus systématique, qui reposera probablement sur la construction d’un consensus au sein du secteur. Les politiques de l’administration Trump, en revanche, semblaient souvent développées sur une base ad hoc et semblaient parfois être créées uniquement pour nuire aux entreprises que le président désapprouvait ou pour profiter à celles qu’il aimait. »

Cependant, l’administration Biden pourrait augmenter les efforts antitrust :

« Les procureurs généraux démocrates qui à ce jour ne sont pas intervenus sur les éventuelles activités anticoncurrentielles d’Amazon, Apple, Google, Facebook et autres techniciens pourraient rejoindre le ministère de la Justice et mener de nouvelles enquêtes dans ce domaine. »

Néanmoins, il semble peu probable que les démocrates prennent le Sénat, ce qui signifie que les propositions antitrust plus radicales seront bloquées.

De plus, les entreprises technologiques comme Apple devraient être en mesure de recruter plus facilement les meilleurs talents à l’échelle mondiale :

« L’une des premières choses que Biden fera est de déchirer les politiques d’immigration de Trump. Il supprimera les H-1B et la technologie adorera ça. »

Cela signifie qu’il sera beaucoup plus facile qu’aujourd’hui pour les entreprises d’obtenir des visas de travail temporaire pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés.

Les analystes de Wedbush soulignent qu’il y aura de bonnes nouvelles pour Apple en termes de politiques liées à la Chine. Biden est susceptible de réduire la rhétorique et le populisme et de normaliser les relations commerciales entre les entreprises américaines et chinoises, tout en continuant de faire pression pour une réforme de la protection de la propriété intellectuelle. Ce serait une excellente nouvelle pour Apple, qui a eu pas mal de problèmes en Chine, à la fois politiquement et commercialement, précisément à cause de la guerre commerciale de Trump.

Cependant, Fast Company s’attend à ce que les entreprises technologiques soient confrontées à une hausse des impôts :

« Le taux d’imposition des sociétés est passé de 35% à 21%. La réforme fiscale de Trump a également soulagé les multinationales américaines de l’obligation de payer des impôts sur les bénéfices réalisés dans d’autres pays, les obligeant à payer des impôts uniquement sur les bénéfices réalisés chez eux. Les entreprises de la Silicon Valley peuvent être inquiètes lorsqu’un nouveau président démocrate intervient dans certaines de ces politiques, telles que l’augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28%. »

Pour certains analystes, il est également possible qu’une présidence démocrate couplée à un Sénat républicain n’entraîne pas trop de changements dans le domaine budgétaire.

Dans tous les cas, les actions d’Apple ont augmenté d’environ 6% après l’annonce de la victoire de Biden. En supposant que Trump quitte la Maison Blanche… Mais ça c’est encore une autre affaire.