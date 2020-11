Le HomePod mini semble rencontrer un vif succès sur l’Apple Store en ligne qui affiche désormais une livraison entre le 8 et 22 décembre. Tout dépend de la couleur choisie.

Pour le modèle Blanc, Apple annonce une livraison entre le 8 et 15 décembre, et entre le 15 et 22 décembre pour le Gris sidéral. Sachez qu’initialement, le HomePod mini est censé être livré à compter du 16 novembre. Ce sera le cas seulement pour les premiers clients qui ont précommandé dès le début. Concrètement, le retard peut aller jusqu’à plus d’un mois.

Raison pour laquelle des petits malins ont décidé de revendre le HomePod mini à prix d’or sur Ebay. On peut même trouver l’enceinte à 326 dollars ici. Les prix des autres annoncent tournent autour des 150 €, c’est 50 € de plus que chez Apple (99 €).

Bien sûr, il existe un moyen de ne pas payer aussi cher. Vous pouvez passer par les revendeurs agréés comme la Fnac, Darty, ou encore chez Boulanger. Chez eux, la livraison est annoncée entre le 16 et 18 novembre. Ainsi, vous vous évitez 1 mois d’attente intitule.