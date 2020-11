Depuis des années, plusieurs applications non officielles vous permettent d’installer des émulateurs sur iOS. De telles applications fonctionnent sur la base de hacks et d’exploits du système d’exploitation. Cette méthode réduit considérablement leurs performances, mais cela est sur le point de changer grâce à iOS 14.2.

Apple a introduit la prise en charge de la compilation Just-In-Time (JIT) sur iOS 14.2. Cela permettra aux émulateurs de fonctionner à pleine vitesse sur iPhone et iPad. Riley Testut, développeur d’AltStore, a partagé plus de détails sur l’impact de ce changement sur les applications non officielles offrant une émulation de console et de machine virtuelle.

JIT, ou compilation Just-In-Time, est un système qui vous permet de compiler pendant que le programme est en cours d’exécution. En pratique, le code source est traduit en temps réel dans le code natif de la machine.

Apple n’a jamais offert de support officiel pour la compilation JIT sur iOS, mais certains développeurs ont toujours trouvé des moyens de le faire grâce à des hacks qui nécessitaient la découverte d’exploits dans le système d’exploitation et, surtout, entraînaient de faibles performances.

Comme expliqué par Testut, Apple a maintenant ajouté la prise en charge de la compilation JIT dans iOS 14.2. Pourtant, cette nouveauté n’ait jamais été officiellement mentionnée. Le développeur pense qu’il s’agit d’une implémentation officielle et non d’une erreur Apple, mais pour l’instant, il n’y a aucun moyen de le confirmer.

Avec la prise en charge de la compilation JIT sur iOS 14.2, les applications d’émulation peuvent désormais fonctionner à pleine vitesse sans hacks, jailbreaks et autres compromis :

« Par exemple, avec JIT Delta, on pourrait théoriquement émuler des systèmes plus puissants tels que PS2, GameCube et Wii sur iPhone et iPad ; sans JIT, il aurait fallu attendre plusieurs années pour que le matériel puisse le faire.

Au début, j’étais sceptique, mais maintenant je suis plus enclin à penser qu’il s’agit d’un changement intentionnel. Cependant, cela ne signifie pas que vous verrez des applications d’émulation dans l’App Store ou même dans toute autre application utilisant JIT. »

Testut a expliqué que l’implémentation actuelle ne fonctionne que pour les applications à chargement latéral. Il s’agit de celles qui sont généralement installées via Xcode et d’autres outils de développement, et non de celles depuis l’App Store. En d’autres termes, il s’agit d’une fonctionnalité de débogage destinée aux développeurs et nous ne savons pas si et quand elle sera également « ouverte » sur l’App Store.

Testut lui-même travaille sur une nouvelle version d’AltStore qui prend en charge cette nouveauté pour améliorer les performances des émulateurs et en offrir plus à l’avenir.