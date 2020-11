Le studio Alike Studio, connue pour des jeux comme Bring You Home, apporte le nouveau jeu de puzzle All of You sur Apple Arcade.

All of You est un jeu adapté à toute la famille. Le but est d’aider une poule maladroite à retrouver ses pauvres poussins perdus. Il s’agit donc d’une aventure de puzzle purement visuelle, avec un gameplay simple très particulier.

Votre objectif est d’activer ou d’arrêter chaque section d’un niveau pour montrer le bon chemin au protagoniste, en suivant le parcours d’une poule un peu maladroite qui visitera toutes sortes d’endroits à la recherche de ses poussins perdus.

Vous vous retrouverez à explorer des environnements bizarres peuplés de personnages sympathiques et pleins de surprises et de pièges perfides, le tout pour trouver chacun de vos poussins. Vous devrez également découvrir et trouver tous les objets de collection qui montrent des moments nostalgiques de la poule avec ses petits.

All of You est disponible gratuitement sur Apple Arcade pour les abonnés (4,99 €/mois).