La FDA a approuvé Nightware, une application Apple Watch qui promet de limiter les cauchemars du syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

Nightware a récemment reçu l’approbation officielle de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il s’agit de l’organisme gouvernemental qui s’occupe de la réglementation des produits alimentaires et pharmaceutiques.

Avec cette application, les capteurs de l’Apple Watch surveillent la fréquence cardiaque et les mouvements du corps de l’utilisateur pendant le sommeil. Les différentes données sont ensuite envoyées à un serveur pour être comparées à un profil d’état de sommeil de base lié à cet utilisateur unique et basé sur des algorithmes.

Lorsque Nigtware détecte que l’utilisateur est en train de faire un cauchemar, l’Apple Watch commence à émettre de petites vibrations pour tenter d’arrêter le cauchemar. Cependant, les développeurs eux-mêmes ont fait savoir que l’application n’est pas conçue comme un outil autonome à utiliser pour le traitement des cauchemars du SSPT, car son utilisation doit être effectuée sous la supervision d’un médecin.

En effet, une prescription médicale est nécessaire pour pouvoir profiter de l’application, car Nightware ne peut pas être utilisé pour d’autres cas tels que les cauchemars pendant l’insomnie ou pour ceux qui ont subi des violences. De plus, l’application ne doit être utilisée que la nuit et non le jour car elle pourrait provoquer des faux positifs.

En suivant ces précautions, la FDA a déterminé que Nightware et Apple Watch sont capables d’aider les personnes souffrant de cauchemars de stress post-traumatique.

Nightware devrait arriver sur l’App Store plus tard cette année.