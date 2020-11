Voilà encore une belle histoire que nous propose My Memory Of Us, une nouvelle aventure disponible sur l’App Store.

Présentant une histoire passionnante et engageante, le titre (déjà disponible sur Steam depuis un certain temps) commence par la rencontre d’un garçon et d’une fille de deux mondes différents. Avec le déclenchement de la guerre, le roi maléfique a saccagé la ville avec ses soldats robots, forçant les citoyens à quitter leurs maisons pour vivre dans un endroit séparé par un grand mur.

L’histoire de My Memory of Us est racontée du point de vue de deux amis aussi unis que différents l’un de l’autre, avec des compétences et des comportements différents mais qui permettent un travail d’équipe efficace entre les deux protagonistes. Les événements racontés sont basés sur de vraies histoires de guerre, magistralement racontées avec un style graphique unique et fait à la main. Le gameplay solide et engageant est un autre élément qui vous amènera à raisonner et planifier vos décisions, afin de profiter pleinement des caractéristiques des deux personnages.

The Memory Of Us nécessite iOS 9 ou version ultérieure et est compatible iPhone, iPad et iPod touch. Êtes-vous prêt à vivre une fantastique histoire ?

My Memory Of Us – 5,49 euros