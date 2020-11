Lors du prochain événement « One More Thing« , Apple dévoilera les premiers Mac Apple Silicon, mais parmi lesquels il ne devrait pas y avoir d’iMac. Ces derniers n’arriveront qu’en 2021. En attendant, le concept de Svetapple imagine à quoi pourraient ressembler les futurs iMac.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré à plusieurs reprises qu’Apple développait un iMac 24 pouces avec un nouveau design et des bords plus fins. Le concept tente d’imaginer à quoi pourrait ressembler ce modèle, avec une version plus grande avec un panneau de 32 pouces.

Le concept montre ce qui pourrait probablement devenir le plus beau tout-en-un jamais conçu, qui, dans sa conception, s’inspire légèrement de l’iPad Pro, avec de très petits bords et des coins arrondis. L’épaisseur est réduite au minimum, ce qui rend l’appareil encore plus élégant. Les dimensions ne devraient pas beaucoup différer des modèles actuels de 21 et 27 pouces.

Pour le moment, on ne sait pas quand le nouvel iMac Apple Silicon sera annoncé. Toutefois, il est quasiment certain qu’il ne sera pas dévoilé lors de l’événement « One More Thing » de demain.

Cependant, Apple a déjà confirmé qu’au cours des deux prochaines années, toute la gamme Mac passera aux processeurs Apple Silicon. Il est donc très probable qu’un premier modèle voit le jour, peut-être dès le printemps 2021. À l’intérieur, nous devrions trouver le premier GPU maison et la première puce A14T destinée aux ordinateurs de bureau. Quant au design, il se dit depuis un certain temps qu’Apple puisse apporter des changements substantiels, mais pour le moment, peu de choses ont émergé à ce sujet.