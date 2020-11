Après sa suppression de l’App Store pour violation des règles d’Apple, le navigateur Stadium est à nouveau disponible sur iPhone et iPad. les utilisateurs pourront démarrer les jeux Stadia sur iOS !

Le problème était lié à la façon dont l’application utilisait WebKit avec le framework GameController nécessaire pour utiliser les contrôleurs Bluetooth sur iPhone et iPad. Apparemment, le développeur a réussi à se conformer aux directives et maintenant l’application (en version 1.2) est à nouveau disponible sur le store.

Cependant, il y a un petit problème. Cette nouvelle version de Stadium peut ne pas fonctionner comme la version précédente si vous utilisez un contrôleur Bluetooth. Désormais, Stadium utilise un agent utilisateur personnalisé pour faire fonctionner Stadia, puis l’écrase pour permettre à la manette de fonctionner.

Cette nouvelle méthode de connexion des manettes de jeu ne devrait pas causer trop de problèmes, mais parfois iOS peut ne pas reconnaître la manette Bluetooth. Le développeur assure qu’en cas de problème, il suffit de quelques tentatives pour que ces contrôleurs fonctionnent correctement. De plus, le contrôleur Stadia semble fonctionner parfaitement car il contourne complètement le Bluetooth, alors que certains problèmes peuvent exister avec les contrôleurs MFi, Xbox One S et DualShock 4.

Bien que ce soit une solution de contournement, Stadium est actuellement le seul moyen de jouer à des jeux Google Stadia sur iPhone et iPad.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger Stadium gratuitement depuis l’App Store. En revanche, vous aurez nécessairement besoin d’un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 14 ou version ultérieure.