Les actionnaires qui ont reproché à Apple d’avoir perdu des milliards de dollars en raison des prévisions erronées de Tim Cook sur les ventes d’iPhone en Chine pourront désormais solliciter un recours collectif aux États-Unis.

En 2019, la firme californienne est revenue sur les prévisions partagées par Tim Cook quelques mois plus tôt (en 2018) concernant les ventes d’iPhone en Chine. La société n’avait pas pris en compte certains aspects et s’est retrouvée avec beaucoup moins d’iPhone vendus dans le pays que prévu initialement, provoquant une baisse de la valeur de l’action et la colère de nombreux actionnaires.

En effet, certains de ces actionnaires estiment qu’Apple a réagi trop tard et que Tim Cook aurait dû éviter de partager des estimations trop optimistes concernant les ventes en Chine. Lors de l’appel aux résultats en novembre 2018, Tim Cook a déclaré que les ventes d’iPhone avaient chuté dans certains pays, ajoutant que la Chine n’était pas et ne serait pas incluse.

La juge de district des États-Unis, Yvonne Gonzalez Rogers, a statué que les actionnaires peuvent demander un recours collectif contre Apple pour avoir caché des informations importantes sur les ventes d’iPhone, a rapporté Reuters.

Tim Cook est dans la ligne de mire, car le juge a déclaré que le PDG d’Apple « ne connaissait peut-être pas tous les détails, mais il ne pouvait pas ignorer la tension commerciale croissante entre les États-Unis et la Chine qui a alors eu un impact sur les ventes d’iPhone ». Pour cette raison, le juge est d’accord avec les demandeurs lorsqu’ils prétendent que Tim Cook n’a pas agi de bonne foi ou par simple négligence.

Apple n’a pas répondu à la décision du juge Rogers, mais avait précédemment déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver une escroquerie contre les actionnaires.