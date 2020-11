Apple reconnaît que ses coques en cuir peuvent être soumises à des traces dès lors qu’on les utilise avec des accessoires MagSafe.

On peut en effet lire cela dans la fiche produit de l’étui en cuir à cette adresse. Apple a même ajouté une photo de la coque avec la fameuse trace qui apparaîtra au bout d’un moment :

« De légères empreintes apparaîtront au contact des accessoires MagSafe (comme le montre la dernière image de la galerie). Si vous avez des inquiétudes à ce sujet, nous vous conseillons d’utiliser une coque en silicone ou une coque transparente pour iPhone 12 Pro Max. »

C’est bien qu’Apple reconnaisse le problème, mais on trouve assez osé de vendre aussi cher une coque pour qu’elle présente des traces peu de temps après. Notez que c’est aussi le cas pour les coques Silicone MagSafe conçues par Apple. Elle aussi laissent des traces (lire : Accessoires MagSafe : bonne ou mauvaise idée pour l’iPhone 12 ?).

