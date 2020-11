En attendant la présentation des premiers Mac ARM Apple Silicon, nous pouvons déjà jeter un œil aux benchmarks de l’A14X Bionic.

Les prétendus benchmarks liés au nouveau processeur révèlent un CPU à 8 cœurs avec une fréquence de 1,80 GHz, avec un turbo boost jusqu’à 3,10 GHz. Ce serait le premier processeur développé par Apple à dépasser le seuil des 3 GHz. Les benchmarks CPU mettent également en évidence une quantité de RAM égale à 8 Go, probablement la coupe de départ également pour cette nouvelle gamme de Mac Apple Silicon.

Le score obtenu en single-core avec GeekBench est égal à 1634, dépassant légèrement les 1583 points du « petit frère » A14 installé sur l’iPhone 12. Le score en multi-core obtient 7220 points, dépassant nettement l’A14 avec ses 4198 points. Le nouveau processeur semble définitivement fléchir ses muscles et il le fait de manière plus qu’irrépressible si l’on le compare aux 1096 points en single-core et 6869 en multi-core obtenus par le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel i9.

Nous prenons évidemment ces résultats avec prudence car nous n’avons pas encore de confirmations officielles. Patientons jusqu’au 10 novembre, date de la Keynote Mac, qui devrait nous en apprendre un peu plus.