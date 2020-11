En attendant les précommandes à 14h, certains sites triés sur le volet par Apple ont pu prendre en main les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max.

The Verge, TechCrunch, Engadget et CNET ont en effet eu la chance de pouvoir tester ces deux nouveaux iPhone avant l’heure. Les journalistes sont d’accords pour dire que le 12 mini offre une bonne prise en main du haut de ses 5,4″.

Ce modèle est le plus petit de la gamme d’iPhone 2020, mais il n’en reste pas moins un smartphone puissant. Tout comme les trois autres, il a effectivement droit au processeur A14 Bionic, qui offre des performances nettement meilleures que les smartphones Android. Et c’est encore plus vrai avec les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max lesquels embarquent 6 Go de RAM, contre 4 Go pour le 12 et 12 mini.

Les journalistes ont aussi présenté le 12 Pro Max, comparé à une planche de surf par The Verge, tellement son écran de 6,7″ est immense. Toutefois, les autres testeurs n’ont pas manqué d’évoquer sa bonne prise en main et de l’excellente finition brillante de l’acier inoxydable, là où l’aluminium du 12 et 12 mini fait moins son effet.

Rappelons que les précommandes seront ouvertes aujourd’hui dès 14h chez Apple. Probablement que les opérateurs et les revendeurs tiers ouvriront aussi les leurs.

D’ici là, découvrez ces prises en main en vidéo, cela vous permettra de mieux appréhender les deux tailles de ces iPhone :