Apple ferme temporairement certaines de ses boutiques en France en raison du reconfinement annoncé par le gouvernement.

Mercredi, le président Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de reconfinement qui commencent aujourd’hui, vendredi 30 octobre, et dureront jusqu’au 1er décembre. Les entreprises, restaurants et cafés non essentiels seront fermés dans le but de ralentir la récente augmentation des infections au COVID-19. Les restrictions concernent également les Apple Store.

Ces fermetures n’affecteront cependant pas tous les Apple Store français. En effet, Apple a récemment lancé un format de points de retrait « Express ». Celui-ci permet aux clients de retirer leurs commandes directement en façade du magasin. Apple a modernisé les magasins de cette manière afin de continuer à servir les clients tout en garantissant la sécurité.

Grâce aux vitrines Express, trois Apple Store en France pourront servir des clients à capacité limitée : Apple Opéra, Apple Les Quatre Temps et Apple Rosny 2. Tous les clients ayant passé commande en ligne ou pris des rendez-vous support Genius avant le 29 octobre seront servis normalement.

Ce reconfinement tombe mal pour Apple, à quelques jours de la sortie des iPhone 12 mini et 12 Pro Max. Mais nous pensons surtout à tous les autres petits commerçants, restaurateurs et bien d’autres, qui ne peuvent pas ouvrir. Force à vous !