Le très attendu jeu South of the Circle est désormais disponible pour tous les abonnés à Apple Arcade.

South of the Circle est une aventure avec un scénario très précis, qui fait du récit le cœur de tout le titre. Réalisé par State of Play, le jeu se déroule en Antarctique dans les années 1960. Il raconte l’histoire de l’académicien Peter de l’Université de Cambridge après que son avion s’écrase et chavire au sol.

Peter, boitant et obligé de lutter contre le froid, s’éloigne du lieu de l’accident à la recherche d’aide. Alors que ses tentatives d’échapper à l’emprise du froid deviennent de plus en plus désespérées, les frontières entre son passé et son présent commencent à s’estomper. Ce titre raconte l’histoire d’amour entre collègues Peter et Clara, qui se déroule dans la période de la guerre froide et ramène des souvenirs, des moments de survie et les conséquences qui découlent du manque d’attention pour le passé.

Le jeu se développe ensuite à travers des explorations, des découvertes et des décors entrelacés dans l’histoire elle-même.

Les mouvements du jeu ont été entièrement enregistrés et donnent vie à des actions réalistes créées en collaboration avec un casting qui comprend Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman in White), Richard Goulding (Belgravia), Anton Lesser (Game of Thrones) ), Adrian Rawlins (Tchernobyl) et Michael Fox (Downton Abbey).

South of the Circle est disponible aujourd’hui sur Apple Arcade.