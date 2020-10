En septembre dernier, Apple a annoncé Apple One, un package de services qui rassemblera notamment Music, Arcade, News+ et TV+. Les utilisateurs pourrons ainsi profiter de ces derniers à des tarifs préférentiels.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré à Bloomberg que le service Apple One sera lancé le vendredi 30 octobre.

Deux plans différents seront disponibles en France :

Forfait Individuel – prix 14,95 € par mois :

Forfait Famille – prix 19,95 € par mois

Forfait Premier – prix 29,95 $ par mois (pas encore disponible en France)

Le nouveau service d’Apple, Fitness+, ne sera pas lancé aujourd’hui, mais Maestri a déclaré qu’il arriverait d’ici la fin du trimestre aux États-Unis.

— Mark Gurman (@markgurman) October 29, 2020