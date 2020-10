Spotify a passé le cap des 144 millions d’abonnés payants, un nombre nettement supérieur au dernier chiffre connu d’Apple Music. Le service de streaming musical d’Apple a atteint les 60 millions en juin dernier.

Du point de vue de la consommation, les heures globales passées par les utilisateurs sur Spotify ont dépassé les niveaux pré-COVID au cours du troisième trimestre de l’année. Notez que les données couvrent toutes les régions du monde où le service est présent. Les heures d’écoute en voiture sont également désormais supérieures au pic pré-COVID.

L’entreprise a également déclaré que la section podcast est de plus en plus écoutée. Ce succès est notamment dû à l’arrivée de contenus exclusifs. On pense en l’occurrence au podcast de Michelle Obama ou de la diffusion vidéo The Joe Rogan Experience.

Du côté des abonnés payants, le chiffre de 144 millions inclut les activations à prix réduit promises au cours du trimestre. Bien que les chiffres officiels manquent, Apple Music devrait avoir atteint 70 millions d’abonnés.

En revanche, pour ce qui est du chiffre d’affaires, l’histoire est clairement différente. Spotify a en effet enregistré une perte de 101 millions d’euros sur le trimestre.