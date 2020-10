Après l’AGCM en Italie, l’organisme antitrust allemand a également lancé une enquête contre Apple et Amazon pour l’accord de vente signé il y a quelques années.

En 2018, Apple et Amazon ont conclu un accord pour la vente des produits de la société sur le célèbre portail de commerce électronique. Ce partenariat exige que seuls les produits autorisés soient vendus sur Amazon. Les revendeurs tiers doivent donc faire une demande pour pouvoir vendre ces appareils sur le portail. Lorsque cette nouvelle version a été lancée, les revendeurs indépendants proposant des produits Apple neufs et d’occasion ont été informés que toutes leurs cartes seraient supprimées au bout de quelques semaines, à moins qu’ils ne postulent pour devenir revendeurs agréés et continuent d’offrir leur marchandise. Évidemment, les candidatures devaient être acceptées par Apple selon certains points très stricts.

Pour y voir clair, l’antitrust allemand a lancé une enquête relative à ce partenariat commercial. Le point à clarifier est que cet accord exclut en fait les revendeurs indépendants de produits Apple de vendre sur le portail.

L’Office fédéral allemand de la concurrence étudie également une politique d’Amazon appelée « brandgating ». Elle permet aux fabricants d’appareils de marque tels que les iPhone de faire retirer des fournisseurs indépendants de la plate-forme tant qu’Amazon peut continuer à vendre des articles.