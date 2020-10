Apple a partagé une nouvelle bande-annonce du film Wolfwalkers, lequel sera disponible à partir de décembre sur Apple TV+.

Wolfwalkers se déroule dans l’Irlande médiévale et raconte l’histoire d’une jeune apprentie chasseuse. Son aventure l’amène à voyager avec son père pour éliminer la dernière meute de loups :

« À une époque de superstition et de magie, une jeune apprentie chasseuse, Robyn Goodfellowe, se rend en Irlande avec son père pour éliminer la dernière meute de loups. Tout en explorant les terres interdites à l’extérieur des murs de la ville, Robyn se lie d’amitié avec une fille à l’esprit libre, Mebh, membre d’une mystérieuse tribu qui aurait la capacité de se transformer en loup la nuit. En recherchant la mère disparue de Mebh, Robyn découvre un secret qui l’entraîne plus loin dans le monde enchanté des WOLFWALKERS et risque de devenir la chose même que son père est chargé de détruire. »

Wolfwalkers sortira le 11 décembre 2020 sur Apple TV+ et en salles.