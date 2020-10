Apple a annoncé la sortie d’une mise à jour majeure de son application Clips, désormais disponible en version 3.0.

Avec Clips, il est possible de combiner des vidéos, des photos et de la musique pour créer des films personnalisés. Ensuite, vous pouvez les partager sur Messages, Instagram, Facebook et d’autres réseaux sociaux. Et si l’envie vous prend, rien ne vous empêche les diffuser sur YouTube et Vimeo. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, citons les titres en direct, qui vous permettent de créer des titres et des sous-titres animés en utilisant votre voix. Vous avez aussi des effets tels que des filtres de bande dessinée, des formes de dessins animés pour les messages et des affiches animées en plein écran. Tous sont conçus pour rendre votre film le plus original possible. Les sous-titres sont générés automatiquement pendant que l’utilisateur parle. Ils apparaissent même sur la vidéo synchronisés avec la voix. Les utilisateurs peuvent également combiner différents styles et appuyer sur n’importe quel titre pour modifier le texte et la ponctuation, ou ajouter un emoji.

Clips 3.0 dispose d’une interface simplifiée et d’un navigateur plein écran sur iPhone. Cela facilite encore plus l’enregistrement et l’ajout d’effets. Sur l’iPad, Clips prend en charge l’orientation paysage, la fonction Scribble avec l’Apple Pencil et l’utilisation d’une souris ou d’un trackpad Bluetooth.

La nouvelle version permet également aux utilisateurs de créer des vidéos dans plusieurs proportions. Cela comprend le mode horizontal et vertical, conçus pour créer du contenu pour Instagram Stories, Snapchat, YouTube, etc. Enfin, Clips 3.0 est optimisé pour l’enregistrement et le partage de contenu HDR à l’aide des caméras arrière de tous les iPhone 12.

Clips est disponible gratuitement sur l’App Store.