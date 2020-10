Wondershare Mobiletrans est le logiciel à avoir si vous voulez vous éviter les galères de de transferts de données entre iOS et Android, et vice-versa. Quand on achète un nouvel iPhone ou un nouveau smartphone Android, c’est évidemment la première chose à faire pour ne pas perdre ses données personnelles.

Que ce soit tous les ans, ou tous les 2 ou 3 ans, à chaque changement de mobile, on accumule des photos/vidéos, des contacts, des pièces jointes, des discussions et bien d’autres données. De toute évidence, il y a nos souvenirs entre amis, en famille, nos échanges professionnels, et toutes ces données ont une importance cruciale. Il est donc tout aussi important que l’on puisse les sauvegarder ou transférer quand on décide de changer de smartphone. Et nombreux sont ceux à encore paniquer quand il s’agit de passer d’Android à iOS et inversement. Avec le logiciel Mobiletrans, ce temps est derrière vous ! Il fait tout pour vous en un clic, et très rapidement !

La bonne nouvelle est que MobileTrans est compatible avec les ordinateurs Mac et Windows. Pour la partie mobile, il est compatible avec iOS, Android et Windows Mobile. Concrètement, il répondra à toutes vos exigences, rien que ça !

Avant d’entrer dans les détails, il est essentiel de souligner les points positifs de MobileTrans. Le logiciel est en effet capable de :

Transférer vos données entre vos Téléphones de manière sélective

Transférer, sauvegarde et restauration vos discussions de WhatsApp, ainsi que d’autres applications de réseaux sociaux comme Viber, LINE, Kik et Wechat.

Sauvegarder votre téléphone vers un ordinateur

Restaurer une sauvegarde sur vos appareils mobiles

À ce jour, plus de 50 000 000 d’utilisateurs ont adopté MobileTrans pour transférer leurs données. C’est dire à quel point ils ont compris qu’il existe une solution simple, efficace et rapide pour sauvegarder leurs données.

Comment utiliser MobileTrans

Rien de plus simple. Commencez par brancher vos deux smartphones (par exemple, un iPhone et un Android) sur votre ordinateur. Ils afficheront ensuite automatiquement le statut “connecté”. Une fois que vous en êtes là, il ne vous reste qu’à cocher “Sélectionner les contenus à copier” pour que toutes les cases soient cochées. Sinon, vous avez le choix de les sélectionner une à une en fonction de vos besoins.

Cliquez sur “Commencer ” pour que débuter le transfert de vos données de l’iPhone vers votre smartphone Android. Bien entendu, vous pouvez inverser les deux appareils, simplement en cliquant sur “inverser” en haut de la liste. À partir de là, il ne vous reste plus qu’à patienter jusqu’à la fin du transfert. De toute évidence, il ne faut pas débrancher vos appareils durant le processus. Le temps de transfert est rapide mais il dépend aussi du poids de vos données. Par exemple, plus il y aura de photos et vidéos, plus le transfert sera long.

Liens de téléchargement de version officielle de MobileTrans :

› Télécharger la version WINDOWS

› Télécharger la version MAC

Sur le menu d’accueil, vous trouverez d’autres options de transfert ou encore de sauvegarde de données.

Si vous cliquez sur “Transférer WhatsApp”, vous accéderez à l’écran ci-dessous. Vous pouvez alors transférer les discussions WhatsApp d’un smartphone à l’autre en un clic. Le transfert est immédiat. C’est tellement rapide que cela en est déroutant, à se demander comment c’est possible !

Vous trouverez également un autre onglet de sauvegarde vers un ordinateur. La procédure est identique à celle évoquée plus haut. Vous cochez toutes les cases ou celles de votre choix avant de débuter la sauvegarde.

Quand c’est fini, vous pouvez à tout moment la récupérer en cliquant sur le dernier onglet de l’accueil qui permet de récupérer cette sauvegarde, ou même celle que vous auriez déjà faite depuis iTunes.

Vous l’avez certainement compris, ce logiciel est à la portée de tous. Pas besoin de sortir d’une grande école pour s’en servir. Son utilisation est un jeu d’enfant, raison pour laquelle nous le recommandons à tous.

Notez que pour ce test, nous avons utilisé le dernier iPhone 12 Pro sur lequel nous avons installé la bêta 4 d’iOS 14.2. Nous n’avons rencontré absolument aucun problème d’incompatibilité. Donc pas d’inquiétude à avoir si vous aussi pour tester les bêtas d’iOS ou êtes développeur.

Liens de téléchargement de version officielle de MobileTrans :

› Télécharger la version WINDOWS

› Télécharger la version MAC