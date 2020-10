Apple a commandé « The Supermodels », une série documentaire qui explorera les carrières de mannequins de haut niveau, notamment Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington.

Selon l’annonce d’Apple, les docuseries présenteront des interviews de mannequins, qui comptent revisiter leur carrière, et le « bouleversement collectif de la scène mode dans les années 90 ».

« The Supermodels remonte aux années 1980, lorsque quatre femmes de différents coins du monde se sont réunies à New York. Déjà des forces à part entière, les gravitas qu’ils ont réalisées en se rassemblant transcendent l’industrie elle-même. Leur prestige était si extraordinaire que cela a permis aux quatre femmes de remplacer les marques qu’elles présentaient, rendant les noms Naomi, Cindy, Linda et Christy aussi proéminents que les designers qui les ont habillés. Aujourd’hui, les quatre mannequins restent en première ligne de la culture grâce à l’activisme, la philanthropie et les prouesses commerciales. Alors que l’industrie de la mode continue de se redéfinir – et le rôle des femmes en son sein – c’est l’histoire ultime du pouvoir et comment quatre femmes se sont réunies pour le revendiquer, ouvrant la voie à celles qui suivront. »

La série sera dirigée par Barbara Kopple, lauréate d’un Oscar, et produit par Brian Grazer, Ron Howard et tous les mannequins participants. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été révélée pour cette série documentaire Apple TV+.