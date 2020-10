Google Workspace comprend toutes les applications de productivité de l’entreprise, déjà largement connues du public : Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Chat et plus, désormais connectées de manière plus intelligente.

Avec Google Workspace, une nouvelle expérience utilisateur est proposée qui rassemble des outils tels que le chat, les e-mails, les appels vocaux et vidéo en un seul endroit. La nouveauté est disponible pour les clients professionnels et sera publiée pour tous les utilisateurs dans les mois à venir. Google ajoute également des fonctionnalités utiles telles que la possibilité de créer et de collaborer sur un document dans une salle virtuelle, la possibilité de voir des personnes lors d’une réunion d’image dans l’image tout en collaborant avec Meet, et plus encore.

Google Workspace représente donc cette expérience plus connectée et flexible pour tous les utilisateurs. En outre, Google lance également un nouveau logo pour les clients de messagerie Gmail.