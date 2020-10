Tout comme pour l’événement “Time Flies” en septembre, l’invitation “Hi, Speed” pour la keynote iPhone 12 est également disponible en tant qu’élément AR sur la page officielle.

Sur la page Web de l’événement Apple, les utilisateurs peuvent cliquer sur le logo pour accéder à la vue en réalité augmentée sur les appareils iOS et iPadOS. Sur macOS, les utilisateurs peuvent télécharger le fichier et afficher l’animation dans Quick Look. Le logo défile avec une animation d’avant en arrière. Il peut être visualisé à 360 degrés. Vous pouvez même le redimensionner par un pincement de doigts depuis votre iPhone/iPad.

L’événement “Hi, Speed”, qui se tiendra le 13 octobre, sera à nouveau entièrement en ligne. À cette occasion, Cupertino devrait annoncer plusieurs nouveautés, dont les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. On s’attend également à de nouveaux accessoires audio dont les AirPods Studio.