Si vous faites partie de ceux qui ont acheté un iPhone 11 ou un autre produit Apple à l’automne 2019, l’année gratuite d’Apple TV+ offerte par Apple expirera bientôt. Voici comment annuler le renouvellement automatique si vous ne souhaitez pas commencer à payer pour le service.

De nombreux utilisateurs ont activé Apple TV+ au lancement entre septembre et octobre 2019. Cela signifie que le service sera automatiquement renouvelé à partir du 1er novembre (ou plus tard) mais à un coût de 4,99 € par mois.

Comme près de 12 mois se sont écoulés, il est bon de se rappeler que si vous ne voulez pas continuer à regarder du contenu en streaming sur Apple TV+, vous devrez annuler votre abonnement, également parce qu’Apple ne vous a jamais permis de désactiver l’essai gratuit sans interrompre immédiatement le service.

Pour annuler l’abonnement depuis un iPhone ou un iPad :

Accédez à Paramètres > [votre nom] > Abonnements

Appuyez sur Apple TV+

Cliquez sur Annuler l’abonnement (ou sur Annuler la période d’essai gratuite si elle est active). Si vous ne voyez pas Annuler l’abonnement, l’abonnement a déjà été annulé et ne sera pas renouvelé.

Pour annuler l’abonnement depuis Mac :

Ouvrez l’application App Store

Cliquez sur le bouton Se connecter ou sur votre identifiant Apple en bas à gauche de la barre latérale

Cliquez sur Afficher les informations. Vous pouvez être invité à vous connecter avec votre identifiant Apple

Sur la page Informations sur le compte, faites défiler jusqu’à la section Gérer. À côté des abonnements, cliquez sur Gérer

Cliquez sur Modifier à côté d’Apple TV+

Cliquez sur Annuler l’abonnement (ou Annuler la période d’essai gratuite si elle est active)

N’oubliez pas que si vous annulez Apple TV+ maintenant, vous perdrez immédiatement l’accès au service même si vous disposez encore de plusieurs jours d’essai gratuit. Le conseil est de fixer un rappel le 30 octobre (ou en tout cas quelques jours avant la date limite), afin d’éviter le renouvellement mensuel à 4,99 €. Entre autres, Apple s’apprête également à lancer le bundle Apple One qui permettra bientôt d’activer plus de services à un prix réduit.

De plus, par rapport à il y a un an, Apple TV+ dispose désormais de beaucoup plus de contenus. Reste à voir si Apple renouvellera l’offre gratuite de 12 mois également pour ceux qui achètent l’iPhone 12.