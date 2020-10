Bien qu’Apple ait depuis longtemps sa propre gamme d’écouteurs Beats, la société a constamment vendu des casques et des écouteurs tiers à la fois en ligne et dans ses magasins physiques ces dernières années. Face à la possible arrivée des AirPods Studio, Apple change de stratégie.

Comme indiqué par Bloomberg, Apple ne vend plus de casques, d’écouteurs ou d’accessoires audio tiers, probablement juste avant le lancement des nouveaux écouteurs AirPods Studio. Dans les magasins physiques, il est toujours possible de trouver des accessoires Bose, Sonos ou Logitech jusqu’à épuisement des stocks, mais sur l’Apple Store en ligne, ces appareils ont tous été supprimés. Les actions de Sonos ont chuté de 7% à la suite de la nouvelle.

La source rapporte également qu’Apple a demandé aux employés des magasins physiques de retirer tous les appareils audio concurrents des étagères, afin de ne mettre en évidence que les HomePods, AirPods et futurs AirPods Studio. Apple a pris une décision similaire en 2014, qui après l’annonce de l’Apple Watch, a cessé de vendre des produits Fitbit dans ses magasins.

Selon les dernières rumeurs, Apple devrait présenter les nouveaux écouteurs circum-auriculaires AirPods Studio d’ici la fin de l’année. Ces écouteurs devraient intégrer la suppression active du bruit, la capacité de détecter la direction dans laquelle ils ont été portés, un égaliseur avancé et plus encore.