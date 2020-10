Les acteurs et l’équipe de “The Morning Show” reviendront sur le plateau le lundi 19 octobre pour reprendre le tournage de la deuxième saison de la série.

Comme indiqué par Deadline, la date a déjà été communiquée à l’équipe et au personnel, dans le but de rappeler tout le monde dans les deux semaines. Le tournage de la deuxième saison de The Morning Show devrait donc reprendre le 19 octobre, mais la date pourrait être sujette à changement en raison de la crise sanitaire mondiale en cours.

Tous les principaux protagonistes ont reconfirmé : Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup (lauréat d’un Emmy pour son rôle dans la série), Mark Duplass et Steve Carell.

Carell n’avait initialement qu’un contrat d’un an, mais les producteurs ont également conclu un nouvel accord pour la seconde saison.

Le tournage a commencé au début de l’année, pour s’interrompre en mars alors que deux épisodes en étaient aux étapes finales. À partir du 19 octobre, les travaux devraient reprendre avec l’intention d’amener cette deuxième saison sur Apple TV+ au second semestre 2021.

La nouvelle saison couvrira également la pandémie, car les scénaristes ont apporté quelques modifications à la rédaction initiale pour inclure les événements liés à la situation actuelle.