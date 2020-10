Le PDG d’Apple, Tim Cook, a publié un message sur Twitter en mémoire à Steve Jobs, -co-fondateur-d’Apple, qui est décédé le 5 octobre 2011. Cela fait en effet déjà 11 ans que Steve est parti.

Dans son message, Tim Cook cite l’écrivaine américaine Maya Angelou : « “Une grande âme ne meurt jamais. Cela nous rassemble encore et encore.” – Maya Angelou. Tu es toujours avec nous Steve, ta mémoire nous relie et nous inspire chaque jour. »

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK

