L’application de reconnaissance musicale Shazam, acquise par Apple, a été mise à jour pour tirer parti des nouvelles fonctions d’iOS 14. Et la bonne nouvelle est qu’elle prend désormais en charge le mode Picture-in-Picture et la fonction de raccourci Back Tap.

Grâce à ce mode Picture-in-Picture, la reconnaissance musicale fonctionne même lorsque nous regardons une vidéo avec l’option PiP.

Une autre nouveauté vous permet de configurer Shazam pour activer la reconnaissance musicale via Back Tap. Il s’agit d’une nouvelle fonction iOS 14 qui vous permet d’effectuer des actions en tapant l’arrière de l’iPhone. On en parlait plus tôt dans ce post : iOS 14 permet d’activer des actions en tapant au dos de l’iPhone

Pour utiliser la nouvelle reconnaissance audio PiP, vous devez activer la fonction “Auto Shazam”. Ouvrez simplement l’application et maintenez le logo Shazam au centre pendant quelques secondes. À ce stade, l’application commencera à reconnaître toutes les chansons provenant également de vidéos, que ce soit via Safari, YouTube ou toute autre application. Toutes les chansons reconnues sont ajoutées à la liste dans Shazam.

Pour profiter de la fonction Back Tap, suivez ces étapes :

Allez dans l’app Réglages

Accédez à Accessibilité > Toucher > Toucher le dos de l’appareil

Choisissez entre Double Tap ou Triple Tap

Faites défiler vers le bas et sélectionnez le lien Shazam

Il ne vous reste plus qu’à taper deux ou trois fois à l’arrière de l’iPhone pour démarrer la reconnaissance musicale.