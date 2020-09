Parmi les nouveautés intéressantes de watchOS 7, on trouve une nouvelle option permettant de partager les cadrans de votre Apple Watch. Rappelons que pour installer ce firmware, votre iPhone doit obligatoirement être sous iOS 14.

Pour envoyer un cadran, rien de plus simple. Il suffit d’aller dans l’app Watch sur votre iPhone puis de maintenir le cadran de votre choix. Là, vous verrez une liste contextuelle avec l’option de Partage. Notez qu’avant l’envoi, vous avez la possibilité de le modifier en cliquant “Options” situé au-dessus des contacts. Cela permet notamment de ne pas envoyer vos données personnelles. Vous pouvez ensuite l’envoyer par AirDrop, Messages, Mail, et autres. Vous n’avez plus qu’à choisir le destinataire. À réception, ce dernier pourra l’installer sur son Watch.

Une autre astuce permet de faire la même chose mais directement depuis votre Apple Watch. Pour ce faire, vous maintenez le cadran d’accueil et choisissez ensuite celui que vous souhaitez envoyer. En bas à gauche, vous verrez la petite icône de partage. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner votre contact avant de l’envoyer. Précisons que vous avez là aussi la possibilité de modifier les options.

› Plus d’actualités sur watchOS 7