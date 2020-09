Le version finale de watchOS 7 est maintenant disponible pour tous les propriétaires d’Apple Watch Series 3 et versions ultérieures. La mise à jour apporte la fonction de surveillance du sommeil, de nouvelles possibilités de suivi de l’activité sportive et bien plus encore.

Les utilisateurs qui souhaitent mettre à jour leur Apple Watch, rendez-vous dans l’application “Watch” sur leur iPhone sous iOS 14. Ensuite, recherchez et installez la mise à jour. Le téléchargement est disponible dès maintenant sur tous les appareils compatibles, il vous suffit donc de mettre à jour et de profiter des nouvelles mises à disposition par Apple.

Ce nouveau système d’exploitation intègre plusieurs nouvelles fonctions et de nombreuses améliorations pour l’expérience utilisateur, de la surveillance du sommeil à la surveillance de la saturation en oxygène (SpO2), mais uniquement disponible sur la nouvelle Apple Watch Series 6. Les améliorations ne manquent pas pour Siri, avec une traduction en dix langues et des commandes rapides exécutées localement pour plus de rapidité et de fluidité du système, ainsi qu’une fonctionnalité très utile en cette période de pandémie qui nous permet d’avoir automatiquement une minuterie pour un bon lavage des mains.

Voici les principaux changements apportés à watchOS 7 :

Nouveaux cadrans thématiques et artistiques

Surveillance du sommeil

Applications de fitness et nouveaux sports pris en charge (Fitness+ arrive également

dans certains pays)

Lavage des mains

Améliorations pour Siri

Améliorations des commandes rapides

Surveillance de la santé auditive

Surveillance de la saturation en oxygène (SpO2) uniquement pour l’Apple Watch Series 6

Cette mouture intègre également la recharge optimisée, comme pour l’iPhone et désormais aussi pour les AirPods. Cette fonction permet au système d’apprendre de vos habitudes de recharge. Ainsi, watchOS 7 rechargera à 100% la batterie de l’Watch, juste avant que l’utilisateur s’apprêtera à la mettre au poignet. Apple propose cette option (désactivable à tout moment) afin d’éviter l’usure prématurée de la batterie. Retrouvez cette option dans Réglages > Batterie > Etat de la batterie > Recharge optimisée de la batterie.