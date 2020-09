L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE seront livrés avec une variété de nouveaux cadrans, qui seront également compatibles sur les séries 4 et 5 avec watchOS 7.

Il y a sept nouveaux cadrans sur watchOS 7, y compris la version Chronograph Pro introduite avec les premières bêtas. La version finale de watchOS 7 apporte six nouveaux cadrans, qui sont :

Typograph

Memoji

GMT

Count Up

Stripes

Artist

Le cadran Typograph rappelle une montre traditionnelle avec trois styles différents : classique, moderne et arrondi. Il y a aussi le cadran Memoji, qui vous permet de voir votre Memoji animé chaque fois que vous levez notre poignet. GMT et Count Up sont similaires au cadran Chronograph Pro, tandis que le cadran Stripes vous permet de personnaliser l’Apple Watch avec jusqu’à neuf couleurs différentes.

Apple a également ajouté un nouveau cadran en collaboration avec l’artiste Geoff McFetridge qui apporte des œuvres d’art uniques qui interagissent avec la montre : « Chaque fois que vous levez le poignet, le portrait change de manière algorithmique et il existe des millions de combinaisons. »

Pour obtenir ces nouveaux cadrans, vous devez mettre à jour vos appareils vers iOS 14 et watchOS 7. Apple a partagé une vidéo avec tous les nouveaux cadrans :

Apple a également réalisé une vidéo d’utilisateurs dont la vie a été changée et sauvée grâce à l’Apple Watch :