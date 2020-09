DOOM et DOOM II sont à nouveau disponibles sur l’App Store après leur retrait il y a quelques jours en raison d’une mise à jour pleine de problèmes.

Il y a quelques semaines, Bethesda a publié une mise à jour pour marquer le 25e anniversaire de la franchise, ajoutant une variété de nouvelles fonctions. Dommage que la mise à jour publiée sur iOS et Android ait été un désastre complet. Le nouveau schéma de contrôle virtuel ne s’affichait pas correctement. Il bloquait complètement la vue du jeu, le rendant injouable. Bethesda a agi rapidement en retirant les jeux de l’App Store. Mais bonne nouvelle, ils sont enfin de retour sans aucun bug.

La nouvelle mise à jour comprend des contrôles virtuels entièrement renouvelés. La vitesse de déplacement et le rendu ont été optimisés, permettant aux deux titres beaucoup plus jouables via l’écran tactile. De plus, un bouton secondaire a également été introduit sur le côté gauche de l’écran au-dessus du stick analogique virtuel, ce qui permet d’ajuster facilement la visée tout en continuant à tirer. Bien sûr, il existe toujours un support pour les manettes physiques.

Parmi les autres nouveautés de cette mise à jour, nous trouvons le bon formatage grand écran 16:9 (en option) et la possibilité d’activer 30, 60 ou 120 images par seconde sur les appareils pris en charge.

› DOOM – 5,49 €

› DOOM II – 5,49 €